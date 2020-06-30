Екстренер "Динамо" розповів, чим "дуже схожі" Ребров і Хацкевич

Колишній помічник головного тренера "Динамо" Едуардо Докампо заявив, що стиль роботи Сергія Реброва й Олександра Хацкевича дуже схожі.

На думку 46-річного іспанця, і українець і білорус сповідують атакуючий малюнок гри.

"Для мене вони дуже схожі. Насамперед тим, що хочуть грати в атакуючий футбол, домінувати на полі. Зрозуміло, що є певні нюанси особистого характеру. Завдяки тому, що Ребров розмовляє англійською, йому простіше знаходити індивідуальний контакт із гравцями", – цитує Докампо Gazeta.ua.

Відзначимо, що Докампо був помічником Олександра Хацкевича в київському клубі. Також допомагав Сергію Реброву в арабському "Аль Ахлі".

Ребров 15 травня 2014 року виграв із командою Кубок України, і 18 травня був офіційно призначений головним тренером київського "Динамо". Покинув клуб по завершенню сезону 2016/2017.

Хацкевич був звільнений у серпні 2019 року, пропрацювавши в Україні трохи більше 2 років і 2 місяців.