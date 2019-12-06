Екстренер "Динамо" пошкодував, що Україна не об'єдналася з Росією

Колишній наставник київського "Динамо" Валерій Газзаєв у черговий раз згадав невдалий план по створенню об'єднаного чемпіонату Росії та України.

"Дуже шкода, що не був створений об'єднаний чемпіонат. У цьому проекті було відпрацьовано все до дрібниць. Якби не політичний переворот в Україні, цей чемпіонат стався би. Я разів п'ятнадцять літав до України, зустрічався з президентами клубів. Всі клуби, всі президенти були згодні", – цитує Газзаєва агентство Динамо Київ від Шурика.

Валерій Газзаєв Champion.com.ua

Він також вважає, що шкодують про це всі, особливо в Україні.

"Це був би один з найкращих, якщо не найкращий чемпіонат в Європі. Він був би найбільш цікавим. Кожен матч – завжди аншлаг, завжди битва і хороша фінансова винагорода. Ось це ми втратили. Була б користь і Україні, і Росії. Але втрутилася політика. Думаю, зараз всі шкодують, особливо з того боку", – додав Газзаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слова глави Великого московського цирку Едгарда Запашного про футбольних уболівальників викликали великий резонанс у пресі.

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