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20 грудня • оновлено в 10:30
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Екстренер "Динамо" Хацкевич очолив лідера чемпіонату Росії

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Екснаставник "Динамо" Олександр Хацкевич очолив російський клуб "Ротор", що представляє другий дивізіон країни. Одним з його помічників стане знаменитий форвард "Динамо" Максим Шацьких.

Про це повідомляє matchtv.ru.

Максим Шацьких (ліворуч) і Олександр Хацкевич

Максим Шацьких (ліворуч) і Олександр Хацкевич

ФК "Динамо"

Хацкевич змінив на посту головного тренера "Ротора" Ігоря Меньщикова, під керівництвом якого команда з Волгограда завершила осінній етап чемпіонату на першому місці і є головним претендентом на вихід у Прем'єр-лігу.

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Нагадаємо, Хацкевич очолював київське "Динамо" з 2017-го по 2019 рік і двічі вигравав Суперкубок України, провалившись у чемпіонаті, Кубку країни і єврокубках. До цього він також працював зі збірною Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда київського клубу Олександр Шовковський погодився зі словами Олександра Хацкевича, заявивши, що сьогоднішня команда "Динамо" – це колектив середнього рівня.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Олександр Хацкевич Максим Шацьких
Місце
Росія Волгоград
Тег
ФК Динамо Київ
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