Екстренер "Чорноморця" розповів про фашизм, що відбувається в Білорусі

Знаменитий білоруський футбольний фахівець Олег Дулуб, який тренував в 2016 році львівські "Карпати", а в 2017-м одеський "Чорноморець", розповів про ситуацію в рідній країні.

За словами 54-річного тренера, все те, що відбувається в Білорусі є справжнісіньким фашизмом.

"Коли мені подзвонив брат і розповів, як на кільцевiй дорозi в Мозирі люди в формі ногами б'ють людину. Роблять це, як злочинці. Я відразу ж написав в фейсбуці: "Білорусь. 21 століття. Центр Європи. Фашизм". Але у нас не було інтернету, не міг опублікувати. Обрубали всі джерела інформації. Три дні мене просто трясло. І я подивився, які бувають ознаки фашизму. Лоуренс Брітт виділяв 14 пунктів. Як не парадоксально, всі ці 14 ознак присутні в нашій країні. Те, що я бачив, нормальна людина зрозуміти не може", – цитує Дулуба tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивний коментатор телеканалу "Бєларусь 5" Владислав Татур під час прямої трансляції поєдинку Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Ліон" не стримався і висловився про ситуацію в Білорусі.

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