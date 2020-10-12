Екстренер "Барселони" міг очолити "Шахтар" замість Каштру

Колишній тренер "Барселони" Кіке Сетьєн міг очолити "Шахтар" після того, як Паулу Фонсека пішов в італійську "Рому".

Як повідомив директор відділу селекції "гірників" Жозе Боту в інтерв'ю на YouTube-каналі PASS, іспанський фахівець був одним з кандидатів на вакантний пост наставника донецької команди, але вибір був зроблений на користь Луїша Каштру. Ключовим моментом в цьому питанні стало знання мови.

"Кіке Сетьєн був у списку кандидатів, коли ми все-таки вибрали Луїша Каштру. Дуже важливим критерієм для нас є мова, тому що у нас у "Шахтарі" дуже багато бразильських гравців. Коли тренер не розмовляє російською й англійською, нам доводиться використовувати декількох перекладачів. І виходить, що оригінальна думка тільки на 50-60% доходить до футболістів у процесі перекладу з декількох мов", – розповів Боту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіке Сетьєн був тренером "Барселони" з січня по серпень 2020 року. Він був звільнений з цієї посади після принизливої поразки у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" з рахунком 2:8.