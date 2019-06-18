Експрезидента УЄФА Платіні заарештували: перші деталі та реакція Росії

У Франції заарештували експрезидента Союзу європейських футбольних асоціацій Мішеля Платіні через підозри у корупції.

Він був узятий під варту 18 червня, пише The Independent. Відомо, що підозри пов'язані із рішенням провести чемпіонат світу з футболу у 2022 році у Катарі.

Платіні доправили до відділення Антикорупційного управління судової поліції. Катар був обраний "господарем" Кубка світу у 2010 році, проте це рішення викликало суперечки, додали у The Mirror.

Разом з ним під варту було взято Софі Діон, яка обіймала посаду радника експрезидента Франції Ніколя Саркозі, повідомляє BFM TV.

Слідство стверджує, що вибір на користь Катару було зроблено після політичного втручання Саркозі, який попросив Платіні підтримати заявку азіатів.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков назвав смішними звинувачення на адресу Платіні.

"Я брав участь у виборах країни-господарки ЧС-2018 від нашої країни, Платіні не виявляв себе негативно по відношенню до нас. Що там з Катаром – не знаю. Але переконаний, що інформація про його участь в корупційних схемах – дивна. Мішель – досить забезпечена людина з незаплямованою репутацією як футболіста, так і функціонера. Не вірю в його винність", – цитує Колоскова "Спорт-Экспресс".

Колишній віце-президент ФІФА Джек Уорнер заявляв, що Катар нібито купив собі право на проведення чемпіонату, хоча розслідування Міжнародної федерації футболу не підтвердило факт підкупу.

Мішель Платіні очолював УЄФА з 2007 по 2016 рік, також був членом виконкому ФІФА. Був визнаний найсильнішим французьким гравцем XX століття за версією видання France Football. Три роки поспіль отримував "Золотий м'яч" (1983, 1984, 1985 роки).

З 1990 року тренував національну збірну Франції. У 2015 році Арбітражна палата комітету з етики ФІФА усунула Платіні від обов'язків глави УЄФА, але організація відмовилася виконувати це рішення.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні 2015 року Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) ухвалила шокуюче рішення щодо свого президента Зеппа Блаттера і глави УЄФА Мішеля Платіні. Обидва чиновники офіційно усунені від футболу на 8 років.

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