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26 березня • оновлено в 18:04
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Експрезидент "Ювентуса" жорстко розкритикував Кріштіану Роналду

1.2т
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Колишній президент "Ювентуса" Джованні Коболлі Джильї залишився незадоволений тим, що Кріштіану Роналду, а слідом за ним й інші гравці, покинули розташування команди під час карантину.

"В "Ювентусі" ускладнилася ситуація після від'їзду Кріштіану Роналду, який сказав, що їде до матері, а сам тільки й робить, що виставляє фотографії, де він загоряє біля величезного басейну. Побачивши, що в клубі дозволили відлучитися Роналду, Ігуаїн теж вирішив відправитися до мами. Всі гравці повинні були залишитися з командою, як це зробили в "Інтері"", – цитує слова Джильї видання TuttoJuve.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Sky Sports

Він також зазначив, що після повернення футболістів їм необхідно буде піти на 14-денний карантин, а це сповільнить процес відновлення змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду виїхав на батьківщину, оскільки у його матері стався інсульт. Крім того, з'явилася інформація, що зоряний португалець вирішив покинути "Ювентус" і має на руках пропозиції від двох клубів.

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Тема
Коронавірус
Особи
Гонсало Ігуаїн Кріштіану Роналду
Тег
ФК Ювентус
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