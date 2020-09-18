Експрезидент російського клубу про виліт "Динамо" з ЛЄ: такому колгоспу програли вперше

Михайло Морозов Футбол 12:46, 18.09.2020

Колишній президент московського "Локомотива" Ілля Геркус прокоментував сенсаційну поразку столичного "Динамо" від тбіліського "Локомотива" (1:2) у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Ексвласник російського клубу поділився своєю думкою про причини такого результату у себе в Telegram. Він відзначив особливу специфіку єврокубкових поєдинків, які проходять у форматі одноматчевих протистоянь.

"Катастрофа "Динамо" сталася не те щоб несподівано. Єврокубкові ігри в один раунд це трохи інший спорт. Щоб у ньому вигравати, потрібно бути достатньо сконцентрованим, мобілізованим, виставити на поле найкращих, мати план на гру і тиснути-тиснути-тиснути усі 95 хвилин. Такому колгоспу ми програли вперше. Але судячи із загальних тенденцій у нашому футболі – тепер це буденність, потрібно звикати", – написав Геркус.

Експрезидент "Локомотива" назвав причини вильоту "Динамо" з Ліги Європи
Telegram Іллі Геркус

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі огляд матчу, в якому грузинський колектив здобув мінімальну перемогу і вийшов у наступний раунд, де зустрінеться з іспанською "Гранадою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися суперники українських "Колоса" та "Десни" в кваліфікації Ліги Європи.

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