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18 березня • оновлено в 17:28
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Експрезидент "Реала" перебуває у важкому стані через коронавірус

2.6т
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Син колишнього президента мадридського "Реала" Лоренцо Санса Фернандо заявив, що його батько був госпіталізований з коронавірусом, не зумівши впоратися з хворобою в домашніх умовах.

"У мого батька протягом восьми днів був жар. В один момент йому стало важко дихати. Він був відправлений у госпіталь, де у нього в крові виявили кисень. Лікарі сказали мамі, що батько перебуває у важкому стані", – цитує слова Фернандо інформагентство The Sun.

Лоренцо Санс

Лоренцо Санс

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Відзначимо, що 76-річний Санс був президентом "Реала" протягом п'яти років з 1995 по 2000 роки. За час його правління мадридський клуб зумів завоювати дві Ліги чемпіонів в сезонах 1997/98 і 1999/00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фірма президента "Хоффенхайма" Дітмара Хоппа домоглася прогресу в розробці вакцини від коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія Мадрид
Тег
Реал Мадрид
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