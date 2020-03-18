Експрезидент "Реала" перебуває у важкому стані через коронавірус

Син колишнього президента мадридського "Реала" Лоренцо Санса Фернандо заявив, що його батько був госпіталізований з коронавірусом, не зумівши впоратися з хворобою в домашніх умовах.

"У мого батька протягом восьми днів був жар. В один момент йому стало важко дихати. Він був відправлений у госпіталь, де у нього в крові виявили кисень. Лікарі сказали мамі, що батько перебуває у важкому стані", – цитує слова Фернандо інформагентство The Sun.

Лоренцо Санс Ideal

Відзначимо, що 76-річний Санс був президентом "Реала" протягом п'яти років з 1995 по 2000 роки. За час його правління мадридський клуб зумів завоювати дві Ліги чемпіонів в сезонах 1997/98 і 1999/00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фірма президента "Хоффенхайма" Дітмара Хоппа домоглася прогресу в розробці вакцини від коронавірусу.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!