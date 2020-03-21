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21 березня • оновлено в 23:25
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Експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс помер від коронавiрусу

5.4т
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Колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавiрусу, повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

При Сансі "Реал" виграв два Кубки європейських чемпіонів (1998, 2000), перервавши серію з 32 років без перемог, а також взяв Ла Лігу (1996/97) і Міжконтинентальний кубок (1998).

17 березня Санса госпіталізували в відділення інтенсивної терапії після того, як кілька днів він пролежав з лихоманкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сербський нападник "Реала" Лука Йович порушив умови карантину і відправився до себе на батьківщину, щоб побувати на дні народження своєї дівчини.

Місцеві правоохоронці помітили футболіста на вулицях Белграда. Тепер Йовіча можуть чекати дисциплінарні санкції як з боку мадридського клубу, так і з боку Сербії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Тег
Реал Мадрид
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