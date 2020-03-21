Колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавiрусу, повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

⚫ Muere a los 76 años Lorenzo Sanz, expresidente del @realmadrid

😥 Día triste para el fútbol español

🙏 Descansa en pazhttps://t.co/56NBxc4B3J — MARCA (@marca) March 21, 2020

При Сансі "Реал" виграв два Кубки європейських чемпіонів (1998, 2000), перервавши серію з 32 років без перемог, а також взяв Ла Лігу (1996/97) і Міжконтинентальний кубок (1998).

17 березня Санса госпіталізували в відділення інтенсивної терапії після того, як кілька днів він пролежав з лихоманкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сербський нападник "Реала" Лука Йович порушив умови карантину і відправився до себе на батьківщину, щоб побувати на дні народження своєї дівчини.

Місцеві правоохоронці помітили футболіста на вулицях Белграда. Тепер Йовіча можуть чекати дисциплінарні санкції як з боку мадридського клубу, так і з боку Сербії.

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