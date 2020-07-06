Експерти тільки чешуть язиком, – глава комітету арбітрів УАФ про пенальті у ворота "Зорі"

Михайло Морозов Футбол 17:41, 6.07.2020 Оновлено: 18:07, 6.07.2020

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі підтримав рішення арбітра матчу 29-го туру УПЛ "Зоря" – "Олександрія" (2:2) Катерину Монзуль, яка призначила суперечливий пенальті у ворота луганчан.

Багато футбольних експертів стверджували, що футболіст, через фол на якому у ворота "Зорі" був призначений одинадцятиметровий, був у положенні "поза грою", але Лучі з ними не згоден.

"Там немає офсайду – м'яч перебував перед гравцями. Читайте правило №11 про положення "поза грою". Це демонструє слабкий рівень українських експертів. Тільки чешуть язиком для створення штучних скандальних ситуацій", – цитує слова Лучі видання Football.ua.

Момент із можливим офсайдом в епізоді з пенальті у ворота "Зорі"
Football.ua

Згідно з офіційними правилами футболу, які затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), у правилі №11 про положення "поза грою" написано, що офсайд фіксується в разі, якщо будь-яка частина голови, корпусу або ноги гравця перебуває ближче до лінії воріт суперника, ніж м'яч або передостанній гравець із команди суперника. Відзначимо, що це визначення не стосується положення рук футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник "Зорі" Артем Громов назвав свавіллям ситуацію з суддівством в українській Прем'єр-лізі після матчу проти "Олександрії".

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

У РНБО категорично висловилися про державну мову в Україні

Росія – це болота навколо Садового кільця, – Турчинов про мрію Путіна відродити СРСР

Випускників шкіл масово забирають в армію через карантин: що говорить закон

За добу 17 бійців ЗСУ заразилися коронавірусом

В Україні знизився добовий приріст заражених COVID-19: статистика МОЗ на 6 липня