Експерти тільки чешуть язиком, – глава комітету арбітрів УАФ про пенальті у ворота "Зорі"

Лучано Лучі назвав правильним рішення Катерини Монзуль призначити пенальті у ворота "Зорі" в матчі проти "Олександрії" (Джерело фото - womensfootball.com.ua).

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі підтримав рішення арбітра матчу 29-го туру УПЛ "Зоря" – "Олександрія" (2:2) Катерину Монзуль, яка призначила суперечливий пенальті у ворота луганчан.

Багато футбольних експертів стверджували, що футболіст, через фол на якому у ворота "Зорі" був призначений одинадцятиметровий, був у положенні "поза грою", але Лучі з ними не згоден.

"Там немає офсайду – м'яч перебував перед гравцями. Читайте правило №11 про положення "поза грою". Це демонструє слабкий рівень українських експертів. Тільки чешуть язиком для створення штучних скандальних ситуацій", – цитує слова Лучі видання Football.ua.

Момент із можливим офсайдом в епізоді з пенальті у ворота "Зорі" Football.ua

Згідно з офіційними правилами футболу, які затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), у правилі №11 про положення "поза грою" написано, що офсайд фіксується в разі, якщо будь-яка частина голови, корпусу або ноги гравця перебуває ближче до лінії воріт суперника, ніж м'яч або передостанній гравець із команди суперника. Відзначимо, що це визначення не стосується положення рук футболіста.

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