Головна Новини
18 листопада • оновлено в 20:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Експерти назвали першого суперника України на Євро-2020

1.5т
Читати матеріал російською

Одним з суперників збірної України по футболу у фінальній частині Євро-2020 з великою часткою ймовірності стане команда Нідерландів.

Вже точно відомо, що команда Андрія Шевченка тільки за форс-мажорних обставин втратить місце у першому кошику під час жеребкування фінальної частини турніру. УЄФА заздалегідь закріпив господарів майбутнього Євро за певними групами. Суперниками "синьо-жовтих" точно не стануть інші команди з першого кошика – Італії (група А), Іспанії (група Е), Бельгії та Англії (група D).

Новини
Україна у відборі Євро-2020: підсумкове становище

збірна України в матчі з Сербією

збірна України в матчі з Сербією

ФФУ

Крім того, УЄФА розведе Росію та Україну на груповій стадії, що виключає потрапляння "жовто-синіх" до квартету В. Таким чином, для нашої збірної доступними залишаються лише групи С і F. Місця в них займають команди Нідерландів і Німеччини відповідно. Саме ці колективи борються між собою за потрапляння до посіву у відбірковій групі Євро-2020.

Німці випереджають конкурента на два пункти і в останньому турі приймають Північну Ірландію. У тому випадку, якщо в цій грі обійдеться без гучної сенсації (коефіцієнт на перемогу Німеччини – 1,16), саме Бундестім потрапить до першого кошика і відправить Україну в компанію з голландцями.

Нагадаємо, жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери визначили фаворитів Євро-2020, назвавши коефіцієнт на перемогу України.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги