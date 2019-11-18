Експерти назвали першого суперника України на Євро-2020

Одним з суперників збірної України по футболу у фінальній частині Євро-2020 з великою часткою ймовірності стане команда Нідерландів.

Вже точно відомо, що команда Андрія Шевченка тільки за форс-мажорних обставин втратить місце у першому кошику під час жеребкування фінальної частини турніру. УЄФА заздалегідь закріпив господарів майбутнього Євро за певними групами. Суперниками "синьо-жовтих" точно не стануть інші команди з першого кошика – Італії (група А), Іспанії (група Е), Бельгії та Англії (група D).

збірна України в матчі з Сербією ФФУ

Крім того, УЄФА розведе Росію та Україну на груповій стадії, що виключає потрапляння "жовто-синіх" до квартету В. Таким чином, для нашої збірної доступними залишаються лише групи С і F. Місця в них займають команди Нідерландів і Німеччини відповідно. Саме ці колективи борються між собою за потрапляння до посіву у відбірковій групі Євро-2020.

Німці випереджають конкурента на два пункти і в останньому турі приймають Північну Ірландію. У тому випадку, якщо в цій грі обійдеться без гучної сенсації (коефіцієнт на перемогу Німеччини – 1,16), саме Бундестім потрапить до першого кошика і відправить Україну в компанію з голландцями.

Нагадаємо, жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери визначили фаворитів Євро-2020, назвавши коефіцієнт на перемогу України.

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