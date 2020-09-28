Експерт назвав проблеми в грі "Шахтаря" і присоромив футболістів

Футболісти донецького "Шахтаря" втратили в агресії та русі, що і стало причиною невдалих матчів команди на старті нового сезону Прем'єр-ліги.

Таку думку висловив колишній гравець "гірників", а нині експерт передачі "Великий футбол" В'ячеслав Шевчук. За його словами, зараз у чинного чемпіона є великі проблеми у всіх лініях.

"У "Шахтаря" помітно, що впав ритм, впала швидкість контролю м'яча. Вперед ніхто не відкривається. Пятов і Степаненко говорили, що є проблеми в обороні. Проблеми насправді є скрізь, проблеми з виходом з оборони і в атаці, і з високим пресингом. Гравці начебто грають тільки за рахунок індивідуальних якостей. Потрібно багато працювати над організацією гри. Гравець "Руху" говорить: ми повинні були перемагати, гравець "Олімпіка" – ми заслуговували на нічию. Футболістам "Шахтаря" є над чим задуматися", – заявив Шевчук в ефірі передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" сенсаційно зіграв внічию з "Рухом" в перенесеному матчі 2-го туру УПЛ, а потім з великими труднощами обіграв "Олімпік".