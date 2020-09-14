Експерт клуб Parimatch: розбір старту збірної в Лізі націй

У понеділок, 14 вересня в Києві в PMHUB Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної України Parimatch провели засідання Експерт клубу. Цього разу футбольні експерти та функціонери, до яких також приєднався гравець "Шахтаря" і збірної Микола Матвієнко, обговорили тему національної команди, яка нещодавно провела стартові матчі в Лізі націй УЄФА.

Модерував захід прес-аташе збірної України Олександр Гливинський. Гостями ж Експерт клубу стали перший віце-президент УАФ Олександр Дем'яненко, тренер збірної України (U-17) Сергій Нагорняк і прес-аташе головного тренера національної команди Микола Васильков.

Під час засідання всі присутні також подивилися відео з першим збором команди після тривалої паузи, традиційними виступами новачків, які на представленні в збірній співали пісні та, звичайно ж, нарізки з матчів проти Швейцарії та Іспанії.

Захід вкотре показав, що експерти, журналісти та футболісти вже давно скучили по живому спілкуванню, нехай навіть і з дотриманням карантинних обмежень.

Представник Parimatch Вадим Місюра: "Тема чергового засідання Експерт клубу як завжди актуальна. Ми нарешті дочекалися матчів збірної України, яка не грала майже 10 місяців. На жаль, слідом за перемогою над Швейцарією була поразка іспанцям. І, однак, це цінний досвід для національної команди, впевнений, він зробить збірну лише сильніше і жовтневі матчі завершуватися з позитивним результатом".

Перший віце-президент УАФ Анатолій Дем'яненко: "Дуже добре, що ми стартували з перемоги в Лізі націй. Шкода, що не вдалося розвинути успіх в матчі з Іспанією. Звичайно, свою роль зіграв гол з пенальті вже на другій хвилині. На нас він вплинув не кращим чином, а іспанцям, навпаки, додав впевненості. Багато після цього матчу говорили про Пятова. Так, не завадило б підпускати до місця в складі молодь, дати їм можливість отримувати ігрову практику. Але, разом з тим, Пятову всього 36 років, це нормальний вік для воротаря і досвід Андрія просто незамінний. З іспанцями грубих помилок у нього не було, так, пару раз невдало вибив, але ж його постійно накривали".

Футболіст "Шахтаря" і збірної України Микола Матвієнко: "Цього разу ми знову влаштували обряд посвячення для дебютантів. Пам'ятаю, як сам співав. Це був жах (сміється). А взагалі, це класно, допомагає новачкові розслабитися і відчути себе частиною команди.

Ми завжди намагаємося показати свою гру, як би не діяв суперник. Так, швейцарці почали досить жорстко і спочатку нам було непросто, але у другому таймі ситуація на полі вже змінилася в нашу користь. Шкода, звичайно, що граємо без уболівальників. Всі чекаємо, коли їм дозволять повернутися на трибуни. Поки що єдиний плюс в тому, що можна спілкуватися з іншими гравцями, давати підказки хоч через все поле, оскільки немає звичного шуму стадіону".

Тренер збірної України (U-17) Сергій Нагорняк: "Швейцарія не просто так посіла перше місце у своїй групі у відборі на Євро-2020. Мабуть, наша команда не була готова до такого високого пресингу. Хотілося б відзначити Тимчика, він дебютував дуже класно. Якщо ми хочемо бути серед топів, то повинні бути готові до всього. І тому так важливі матчі з сильними командами. Зовсім інше, коли граєш з суперником, який тобі голови не дає підняти, як це робили іспанці, але й такі матчі підвищують наш рівень.

Звичайно, збірна — це лише верхівка. Я це особливо побачив, коли занурився в юнацький футбол. У тій же Іспанії не ставлять на чолі всього результат. Там виховують індивідуальність, яку у нас вбивають ще на дитячому рівні. Індивідуальна майстерність це не обіграти п'ять футболістів, а вчасно віддати передачу. У нас кращих футболістів забирають "Динамо" і "Шахтар", інших конкурентів немає. А в Іспанії в кожному клубі своя сильна школа. Де всі наші футболісти, які були перспективними в юному віці? Їх немає. Потрібно футболістів з дитинства вчити працювати з м'ячем. Наші хлопці в збірній вміють працювати з м'ячем, але коли тобі не дають підняти голови, це вже трохи інше. Ось в жовтні нас чекають матчі з трьома чемпіонами світу, Францією, Німеччиною та Іспанією. Ми повинні чіплятися і робити все, щоб залишитися серед найсильніших команд Ліги націй. І тоді рівень нашої збірної виросте".

Прес-аташе головного тренера збірної України Микола Васильков: "Гра зі Швейцарією була дуже важливою, все ж перша гра, старт Ліги націй, так важливо почати з перемоги. Попри рахунок першого тайму, перестановки в перерві не було. Ми очікували, що швейцарці почнуть збавляти оберти. Так і сталося, з'явилися вільні зони і наша команда все більше перехоплювала ініціативу. З Іспанією був уже інший футбол, ми були вимушені експерименти зі складом, через ту ж травму Степаненко. Та й взагалі непросто грати два таких складних матчу за такий короткий термін. Але це дуже цінний досвід і як би не завершився для нас розіграш Ліги націй, після її завершення наша команда стане абсолютно іншою".

Наступне засідання Експерт клубу Parimatch пройде після жовтневих матчів збірної України проти Франції, Німеччини та Іспанії.

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