Екснападник збірної Бразилії отримав пропозицію з України – ЗМІ

Колишній форвард збірної Бразилії Алешандре Пато отримав пропозицію від неназваного клубу з України.

Як повідомляє видання Sqent Foot на своїй сторінці в Twitter, інтерес до нападаючого також проявляли в Іспанії, Італії, Туреччині, Катарі та Саудівській Аравії.

Алешандре Пато отримав пропозицію з України Twitter Scent Foot

Наприкінці серпня Пато залишив бразильський "Сан-Паулу", в якому провів останні півтора року, і став вільним агентом. Він починав свою кар'єру в "Інтернасьоналі", а потім виступав за "Мілан", "Челсі", "Вільярреал" і декілька команд на батьківщині.

Відзначимо, що раніше Telegram-канал Динамо Київ Inside написав, що в останній день трансферного вікна, 5 жовтня, у форварда "Динамо" Владислава Супряги може з'явитися бразильський конкурент.

У Владислава Супряги міг з'явитися конкурент Telegram-канал Динамо Київ Inside

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією журналіста Андрія Шахова, кияни не зуміли домовитися з опорним півзахисником з англійської Прем'єр-ліги.