Колишня модель Playboy Анамарія Продан вклала гроші в румунський футбольний клуб "Херманнштадт" і врятувала його від банкрутства.

"Наші фінансисти дійшли згоди з сім'єю Регекампф, яка буде залучена до життя нашої команди як з фінансової точки зору, так і зі спортивної. Ми раді вітати Анамарію Продан в якості інвестора в наш проект", – написано на офіційному сайті "Херманнштадта".

Румунський журналіст Емануель Росу повідомив, що формальним власником команди стане 21-річна дочка Анамарії Продан, Ребекка, а її мати продовжить агентську діяльність.

BREAKING: She must be the most beautiful club owner in the history of football! 21-year-old model Rebecca Dumitrescu is officially FC Hermannstadt's new owner. She is the daughter of Anamaria Prodan, the former playmate who will keep her job as football agent. pic.twitter.com/jbAmbXzTrb