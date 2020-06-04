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4 червня • оновлено в 11:51
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Ексмодель Playboy Анамарія Продан врятувала футбольний клуб від банкрутства

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Колишня модель Playboy Анамарія Продан вклала гроші в румунський футбольний клуб "Херманнштадт" і врятувала його від банкрутства.

"Наші фінансисти дійшли згоди з сім'єю Регекампф, яка буде залучена до життя нашої команди як з фінансової точки зору, так і зі спортивної. Ми раді вітати Анамарію Продан в якості інвестора в наш проект", – написано на офіційному сайті "Херманнштадта".

Анамарія Продан

Анамарія Продан

Evz Monden

Румунський журналіст Емануель Росу повідомив, що формальним власником команди стане 21-річна дочка Анамарії Продан, Ребекка, а її мати продовжить агентську діяльність.

Нагадаємо, що "Херманнштадт", який виступає в першому по силі дивізіоні Румунії, був винен футболістам 700 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані спокусливі фотографії Продан, яка врятувала румунський футбольний клуб від банкрутства.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Румунія
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