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29 травня • оновлено в 12:29
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Ексмодель Playboy Анамарія Продан може врятувати футбольний клуб від банкрутства

3.6т
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Колишня модель Playboy Анамарія Продан може врятувати румунський клуб "Херманнштадт" від банкрутства.

Як повідомляє видання Gazeta Sporturilor, команда бере участь у плей-офф за виживання у вищому дивізіоні країни, але може бути позбавлена ліцензії ще до його закінчення, оскільки має заборгованості по зарплаті перед гравцями на суму 700 тисяч євро. Врятувати ситуацію може Продан, яка зовсім нещодавно заявила про бажання придбати футбольний клуб.

Анамарія Продан

Анамарія Продан

Gazeta Sporturilor

Відзначимо, що Анамарія пов'язана не тільки з модельною діяльністю. З 2008 року вона є дружиною колишнього румунського гравця Лаурентіу Регекампфа і вже довгий час працює футбольним агентом і має ліцензію ФІФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес потрапила на обкладинку знаменитого журналу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Румунія
Тег
банкрутство
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