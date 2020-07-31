Екслегіонер "Динамо" був вилучений з поля через три хвилини після дебюту в новій команді

Михайло Морозов Футбол 16:23, 31.07.2020

Колишній захисник "Динамо" Тамаш Кадар отримав червону картку через три хвилини після свого дебютного виходу на поле в складі "Шаньдун Лунен".

Угорець вийшов на заміну на 67-й хвилині матчу китайської Суперліги проти "Цзянсу Сунін", а вже на 70-й був вилучений з поля за те, що наступив шипами на ногу гравцеві суперника, який за мить до цього вибив у Кадара м'яч у підкаті .

Нагадаємо, що угорський футболіст прийшов у "Динамо" взимку 2017 року і пішов взимку 2020 го. За український клуб він провів 104 поєдинки, відзначившись одним голом і п'ятьма результативними передачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського клубу Володимир Лисенко встановив унікальне досягнення в чемпіонатах України.

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