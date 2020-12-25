Екскапітану збірної Росії з футболу винесли вирок за побиття арбітра

Колишнього капітана збірної Росії Романа Широкова засудили до 100 годин громадських робіт і зобов'язали виплатити 100 тисяч рублів компенсації за побиття арбітра Микити Данченкова на матчі аматорських команд.

Як повідомляє Telegram-канал BAZA, незважаючи на вчинок ексфутболіста, його не позбавили звання майстра спорту. Сторона звинувачення просила засудити Широкова до року і 10 місяців в'язниці, а потерпілий арбітр вимагав від Романа виплату за заподіяну шкоду в розмірі 500 тисяч рублів.

Нагадаємо, що в серпні 2020 року екскапітан російської збірної брав участь у турнірі "Московський кубок селебріті", де виступав за команду "Матч ТВ". В одному з поєдинків він вийшов віч-на-віч із голкіпером, нібито отримав удар по ногах і почав просити пенальті, проте Данченков проігнорував його падіння. Широков вирішив розібратися із суддею і попередив арбітра, що вдарить його, якщо той покаже йому червону картку, що й сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський арбітр вдарив футболіста по обличчю і спровокував бійку.