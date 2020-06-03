Екскапітана збірної Росії Широкова назвали головним п'яницею в сучасному футболі
Хорватське видання Sportske Novosti опублікувало статтю під назвою "Головний п'яниця сучасного футболу", мова в якій йде про колишнього капітана збірної Росії Романа Широкова.
"У свій час у мене були серйозні проблеми з алкоголем – горілка та віскі ледь не коштували мені життя, але я зрозумів, що потрапив в біду і не хочу помирати молодим. Після переходу з ЦСКА в оренду в "Торпедо" я був дуже засмучений, а потім до мене зайшов друг. Ми пішли випити, після чого я два місяці їздив по країні та пив віскі і горілку. Ми робили купу різних речей, я багато чого не пам'ятаю", – цитує інформагентство спогади Широкова.
Півзахисник зізнався, що його життя круто змінилося, коли він зустрів майбутню дружину Катю. Спочатку вони разом ходили на вечірки, але потім вона вирішила покласти цьому край і витягнути футболіста з цієї ями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс зізнався, що має проблеми з алкоголем.