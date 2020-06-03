Хорватське видання Sportske Novosti опублікувало статтю під назвою "Головний п'яниця сучасного футболу", мова в якій йде про колишнього капітана збірної Росії Романа Широкова.

"У свій час у мене були серйозні проблеми з алкоголем – горілка та віскі ледь не коштували мені життя, але я зрозумів, що потрапив в біду і не хочу помирати молодим. Після переходу з ЦСКА в оренду в "Торпедо" я був дуже засмучений, а потім до мене зайшов друг. Ми пішли випити, після чого я два місяці їздив по країні та пив віскі і горілку. Ми робили купу різних речей, я багато чого не пам'ятаю", – цитує інформагентство спогади Широкова.

Роман Широков

Півзахисник зізнався, що його життя круто змінилося, коли він зустрів майбутню дружину Катю. Спочатку вони разом ходили на вечірки, але потім вона вирішила покласти цьому край і витягнути футболіста з цієї ями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс зізнався, що має проблеми з алкоголем.