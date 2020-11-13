Екскапітан "Динамо" віддав сина в академію "Шахтаря". Відео

Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк віддав сина на заняття футболом в академію донецького "Шахтаря".

Зараз українець виступає в складі турецького "Різеспору", в той час як його ексдружина Ірина та їхня спільна дитина живуть у Києві. Саме вона опублікувала у себе в Instagram-сторіз ролик, на якому видно, як їхній син тренується в формі "гірників".

Нагадаємо, що вперше Морозюк переїхав до Туреччини взимку 2019-го, а влітку цього ж року він став повноправним гравцем "Різеспора". Микола провів 48 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 5 результативних передач.

Залишивши "Динамо", він неодноразово відкрито критикував гру команди, її результати та менеджмент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Морозюк розповіла про змову проти свого колишнього чоловіка в київському клубі.