Ексгравця "Динамо" звинуватили в побитті колишньої дружини

Колишня дружина ексфутболіста київського "Динамо" Дуду, який зараз виступає за "Палмейрас", Маллу Оханна звинуватила бразильця в тому, що він побив її.

Як повідомляє видання Gazeta Esportiva, вона заявила, що гравець наносив їй удари по голові та в зону грудей. Оханна зняла побої за допомогою медиків і звернулася в поліцію. Сам Дуду свою провину заперечує.

"Вранці я дізнався, в чому мене звинувачують. Я подзвонив адвокату та добровільно з'явився в поліцейському відділку. Я представив свою версію події та пообіцяв показати фотографії, які доводять мою невинність. З мого боку не було жодної агресії", – заявив бразильський футболіст.

Нагадаємо, що Дуду перейшов у "Динамо" в 2011 році, підписавши контракт на п'ять років. Він провів за київський клуб 32 матчі, забивши чотири голи і віддавши п'ять результативних передач. У 2014 році бразилець пішов в оренду в "Греміо", а через рік був проданий у "Палмейрас".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчинок ексгравця "Динамо" Сідклея викликав обурення у вболівальників.