Ексгравець збірної України зробив дубль у матчі чемпіонату Туреччини

Екснападник збірної України та гравець "Бурсаспора" Євген Селезньов зробив дубль у домашньому матчі своєї команди проти "Менемен Беледіяспора" в чемпіонаті Туреччини.

Гості відкрили рахунок на 15-й хвилині, але Селезньов двічі відзначився з пенальті і допоміг "Бурсаспору" піти на перерву, лідируючи в рахунку. Незважаючи на два голи українця, господарі не зуміли втримати перемогу, зігравши внічию 2:2.

Команда нашого співвітчизника продовжує боротьбу за вихід до турецької Суперліги та займає п'яте місце в таблиці після 33 турів з 56 очками.

У нинішньому сезоні Селезньов взяв участь у 25 матчах чемпіонату, забивши 10 голів і віддавши дві результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці Денис Гармаш і Артем Кравець влаштували гольову перестрілку в чемпіонаті Туреччини.