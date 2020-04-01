Ексгравець збірної України висміяв Лукашенка через коронавірус

Колишній нападник збірної України Олексій Бєлік прокоментував ситуацію з продовженням розіграшу чемпіонату Білорусі, незважаючи на коронавірус, згадавши її президента Олександра Лукашенка.

"Коли в країні такий авторитарний режим. Коли президент застряг у 90-х і, як говорить, лікується часником і 100 грамами горілки, а також радить всім грати в хокей, щоб не брав коронавірус... Ми повинні розуміти, що для них 150 або 1 000 випадків захворювання на коронавірус це просто статистика. Білоруси мають самі дивитися, що відбувається в Європі і робити висновки", – цитує слова Бєліка видання Динамомания.

Олексій Бєлік Sport.ua

Нагадаємо, що першість Білорусі залишається єдиним футбольним чемпіонатом Європи, який не був припинений через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Білорусі звернулися з жорсткою вимогою тимчасово припинити розіграш національної футбольної першості.

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