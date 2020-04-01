Головна Новини
1 квітня • оновлено в 12:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Ексгравець збірної України висміяв Лукашенка через коронавірус

2.3т
Читати матеріал російською

Колишній нападник збірної України Олексій Бєлік прокоментував ситуацію з продовженням розіграшу чемпіонату Білорусі, незважаючи на коронавірус, згадавши її президента Олександра Лукашенка.

"Коли в країні такий авторитарний режим. Коли президент застряг у 90-х і, як говорить, лікується часником і 100 грамами горілки, а також радить всім грати в хокей, щоб не брав коронавірус... Ми повинні розуміти, що для них 150 або 1 000 випадків захворювання на коронавірус це просто статистика. Білоруси мають самі дивитися, що відбувається в Європі і робити висновки", – цитує слова Бєліка видання Динамомания.

Олексій Бєлік

Олексій Бєлік

Sport.ua

Нагадаємо, що першість Білорусі залишається єдиним футбольним чемпіонатом Європи, який не був припинений через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Білорусі звернулися з жорсткою вимогою тимчасово припинити розіграш національної футбольної першості.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Білорусі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Олександр Лукашенко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Месси станет обладателем Золотого мяча-2020
3.24 Сделать ставку
Леброн Джеймс станет самым результативным игроком в истории NBA
1.29 Сделать ставку
Билли Айлиш победит на Грэмми-2021 более чем в 2.5 номинациях
2.00 Сделать ставку
В прокат до 1 января 2022 года выйдет художественный фильм про коронавирус
1.74 Сделать ставку
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку
G2
VS
Virtus.pro
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Pompa
VS
SKADE
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку