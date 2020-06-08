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8 червня • оновлено в 13:16
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Ексгравець збірної України Шевчук розповів, як Шевченко змінив команду

1.7т
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Колишній гравець збірної України В'ячеслав Шевчук згадав, на які зміни в команді пішов Андрій Шевченко, зайнявши пост головного тренера після Євро-2016.

"Всередині колективу на Євро-2016 не було конфліктів, були нюанси: той не прийшов на установку, той спить, той проспав. Михайло Іванович (екстренер збірної України Фоменко – Ред.) – це авторитет і досвідчений чоловік. Йому складно було керувати усіма, він не міг знайти баланс. Хлопці користувалися цією слабинкою, як то кажуть, сідали на шию, дозволяли собі всякі речі. Шевченко вже бачив, що відбувається, тому як тільки він прийшов, він відразу прибрав зі структури тих гравців, які порушують цю атмосферу", – розповів Шевчук в ефірі програми" Великий футбол ".

В'ячеслав Шевчук

В'ячеслав Шевчук

Футбол 24

Він не став називати імена цих футболістів і зазначив, що наставник національної команди рухається в правильному напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко продовжив контракт зі збірною України.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Михайло Фоменко Андрій Шевченко В'ячеслав Шевчук
Тег
Збірна України з футболу
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