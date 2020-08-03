Ексгравець збірних України перейшов у чемпіонат Росії

Колишній гравець юнацьких (до 17 і до 19 років) і молодіжної збірних України Віталій Балашов перейшов у "Тамбов", який виступає в російській Прем'єр-лізі (РПЛ).

На офіційній сторінці клубу в "ВКонтактє" з'явилася фотографія, на якій нападник позує з ручкою і контрактом. Всі деталі переходу стануть відомі пізніше.

Віталій Балашов підписав контракт із "Тамбовом" Офіційна сторінка ФК "Тамбов" у "ВКонтакте"

Останньою командою Балашова був донецький "Олімпік", контракт з яким у 29-річного футболіста закінчився в липні. Він починав кар'єру в одеському "Чорноморці" і встиг пограти в Польщі, Молдові та Білорусі перед поверненням до України. На його рахунку 52 матчі за "Олімпік", в яких він забив 5 голів і віддав 11 результативних передач.

За підсумками сезону 2019/20 "Тамбов" зайняв 14-те місце в РПЛ і зберіг прописку в еліті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Шахтаря" і збірної України Богдан Бутко пояснив, чому поїхав грати в Росію.