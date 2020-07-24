Ексгравець "Шахтаря" про призначення Луческу в "Динамо": це велика проблема

Відомий ексфутболіст "Шахтаря", а нині футбольний агент, Маріан Саву назвав реакцію вболівальників "гірників" головною проблемою для Мірчі Луческу після приходу в "Динамо".

За словами Саву, шанувальники "гірників" буквально обожнювали тренера, який ухвалив рішення перейти в стан головного ворога "помарачево-чорних".

"Я читав про реакцію вболівальників "Динамо" на прихід Луческу, але я боюся реакції фанатів "Шахтаря". Вони його дуже любили, і їм це не сподобається. Мірча Луческу, ймовірно, розмовляв із Рінатом Ахметовим, але проблема в тому, як відреагують фанати. Це велика проблема. Це як перейти з "Динамо" (Бухарест) до "Стяуа", – цитує Маріана DigiSport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу підписав дворічний контракт із київським "Динамо" і зізнався, що дуже скучив за Україною.