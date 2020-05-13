Ексгравець "Динамо" з Бразилії зізнався в любові до України

Михайло Морозов Футбол 12:55, 13.05.2020

Колишній захисник київського "Динамо" бразилець Даніло Сілва вважає себе наполовину українцем, незважаючи на те, що вже давно не грає в нашій країні.

"Прапор України висить у моєму будинку в Лос-Анджелесі поруч з бразильським. Також на почесному місці у мене лежить і вишиванка. А ось футболку з гербом України – тризубом – я часто одягаю, коли виїжджаю в місто або на тренування. Я як і раніше наполовину українець. Я часто згадую час, проведений у Києві, люблю їсти борщ, який навчилася готувати моя дружина. А мої діти, граючи в футбол у дворі і вибираючи команди, називають не "Сан-Паулу" або "Корінтіанс", а "Динамо" і збірну України", – зізнався він в інтерв'ю виданню Динамо Київ від Шурика.

Данило Сілва
Football.ua

Нагадаємо, що Даніло Сілва захищав кольори київського клубу з 2010-го по 2017-й рік, ставши першим легіонером, який виграв з командою всі можливі нагороди в українському футболі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екснападник "Динамо", який зараз виступає за турецький "Кайсеріспор", Артем Кравець поскаржився на українців.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Чемпионы не те, кто держат одной рукой украинский флаг, а другой жмут руку оккупантам

Євробачення-2020: що відомо про представника України Go_A та як виступили

"Не вважаю росіян братами": Шатернікова - про скандал з Усиком і Ломаченком

Українка вмирала протягом 43 днів після пологів, а тіло дитини зникло: моторошний випадок у пологовому будинку під Запоріжжям

ЗСУ розгромно вдарили по військах Росії на Донбасі: багато поранених