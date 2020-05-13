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13 травня • оновлено в 17:28
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Ексгравець "Динамо" з Бразилії зізнався в любові до України

2.9т
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Колишній захисник київського "Динамо" бразилець Даніло Сілва вважає себе наполовину українцем, незважаючи на те, що вже давно не грає в нашій країні.

"Прапор України висить у моєму будинку в Лос-Анджелесі поруч з бразильським. Також на почесному місці у мене лежить і вишиванка. А ось футболку з гербом України – тризубом – я часто одягаю, коли виїжджаю в місто або на тренування. Я як і раніше наполовину українець. Я часто згадую час, проведений у Києві, люблю їсти борщ, який навчилася готувати моя дружина. А мої діти, граючи в футбол у дворі і вибираючи команди, називають не "Сан-Паулу" або "Корінтіанс", а "Динамо" і збірну України", – зізнався він в інтерв'ю виданню Динамо Київ від Шурика.

Данило Сілва

Данило Сілва

Football.ua

Нагадаємо, що Даніло Сілва захищав кольори київського клубу з 2010-го по 2017-й рік, ставши першим легіонером, який виграв з командою всі можливі нагороди в українському футболі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екснападник "Динамо", який зараз виступає за турецький "Кайсеріспор", Артем Кравець поскаржився на українців.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Данило Сілва
Тег
ФК Динамо Київ
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