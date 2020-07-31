Ексгравець "Динамо" встановив унікальне досягнення в чемпіонатах України

Нападник "Колоса" з Ковалівки Володимир Лисенко встановив унікальне досягнення в історії чемпіонатів України.

Як повідомляється на офіційному сайті української Прем'єр-ліги (УПЛ), він став першим футболістом, який виступав за дев'ять різних команд. Раніше форвард захищав кольори "Динамо", "Арсеналу", "Металіста", "Волині", "Кривбасу", "Говерли", "Севастополя" й "Олімпіка".

Відзначимо, що всі клуби, за які грав Лисенко, на той момент виступали у вищому дивізіоні першості України.

У сезоні 2019/20 він виходив на поле в 28 матчах УПЛ, забив шість голів і віддав одну результативну передачу. Його "Колос" став переможцем плей-оф за Лігу Європи та почне свої виступи у другому кваліфікаційному раунді ЛЄ 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Пятов повторив досягнення Владислава Ващука і Даріо Срни в чемпіонаті України.