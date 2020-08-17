Ексгравець "Динамо" розповів, хто може очолити команду після Луческу

Михайло Морозов Футбол 15:50, 17.08.2020

Колишній півзахисник київського "Динамо" Мілош Нінкович заявив, що Олег Гусєв і Огнен Вукоєвич можуть багато чому навчитися у Мірчі Луческу, а потім замінити його на посаді головного тренера команди.

"Знаю, хто став новим тренером "Динамо". З Вукоєвичем розмовляв. Дуже радий, що і Гусєв, і Вукоєвич увійшли до тренерського штабу. Думаю, що у них будуть хороші стосунки з Луческу, бо він є дуже досвідченим тренером, а вони ще молоді. Вони навчатимуться у нього, і я думаю, що через кілька років хтось із них стане головним тренером "Динамо"", – заявив Нінкович в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, що Гусєв і Вукоєвич увійшли до тренерського штабу румунського фахівця. Завданням українського ексфутболіста є побудова атакуючої гри "Динамо", а хорват буде сконцентрований на роботі з півзахисниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський клуб здобув першу розгромну перемогу при Луческу, забивши п'ять голів у ворота суперника.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Тихановська оголосить себе новим президентом Білорусі – штаб

У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: головне про протести 17 серпня

Берці були червоні від крові, – учасник боїв за Іловайськ, який пройшов полон

Агент НАБУ заявив про "держзраду Єрмака із затриманими вагнерівцями"

Мінськ передачею Росії "вагнерівців" показав, що відносини з Україною нічого не варті – ОПУ