Ексгравець "Динамо" розповів, хто може очолити команду після Луческу

Колишній півзахисник київського "Динамо" Мілош Нінкович заявив, що Олег Гусєв і Огнен Вукоєвич можуть багато чому навчитися у Мірчі Луческу, а потім замінити його на посаді головного тренера команди.

"Знаю, хто став новим тренером "Динамо". З Вукоєвичем розмовляв. Дуже радий, що і Гусєв, і Вукоєвич увійшли до тренерського штабу. Думаю, що у них будуть хороші стосунки з Луческу, бо він є дуже досвідченим тренером, а вони ще молоді. Вони навчатимуться у нього, і я думаю, що через кілька років хтось із них стане головним тренером "Динамо"", – заявив Нінкович в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, що Гусєв і Вукоєвич увійшли до тренерського штабу румунського фахівця. Завданням українського ексфутболіста є побудова атакуючої гри "Динамо", а хорват буде сконцентрований на роботі з півзахисниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський клуб здобув першу розгромну перемогу при Луческу, забивши п'ять голів у ворота суперника.

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