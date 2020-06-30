Ексфутболіста "Ліверпуля" пограбували та вдарили ножем

Колишній футболіст "Ліверпуля", який зараз виступає за "Дербі Каунті", Андре Уіздом став жертвою пограбування, в ході якого його кілька разів ударили ножем.

Як повідомляє видання SkySports, він приїхав в один із районів Ліверпуля, щоб забрати родича. Як тільки Уіздом вийшов з машини, на нього напав чоловік з ножем, завдав йому кілька ударів і пограбував. В результаті отриманих травм він був госпіталізований. Його стан стабільний.

Очікується, що футболіста випишуть з лікарні ближче до вихідних, а це означає, що Уіздом пропустить два важливих матчі англійського Чемпіоншипа (другого за силою дивізіону – Ред.) проти команд, які ведуть боротьбу за вихід в АПЛ. Його "Дербі" займає восьме місце в таблиці і відстає від зони плей-офф на три очки за сім турів до фінішу.

Футболіст захищав кольори "Ліверпуля" з 2008 по 2017 рік, але більшість часу провів в орендах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на чемпіона Європи з волейболу з Росії Олексія Спиридонова напали з ножем.