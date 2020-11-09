Ексфутболіст збірної України з "Шахтаря" завершить кар'єру в 27 років – журналіст

Півзахисник "Шахтаря" Максим Малишев, який свій останній матч провів у сезоні 2018/19, може більше ніколи не вийти на поле в статусі професійного футболіста.

Як повідомив журналіст Андрій Сеньків в ефірі програми "ТаТоТаке", коліна 27-річного гравця не витримують навантажень. Протягом останнього року він займався виключно за індивідуальним планом без занять в основній групі.

"Останній нормальний сезон Малишева був у 2016/17 роках, коли він зіграв 24 матчі в УПЛ, а після цього за чотири наступних чемпіонати України він взяв участь у чотирьох поєдинках першості. За останні два сезони Максим не зіграв жодного разу. Його коліна не витримують навантажень професійного футболу. В останній рік він займається виключно за індивідуальною програмою. За моєю інформацією, динаміка його відновлення після травми не вражає, тому, цілком можливо, швидше за все, він завершить кар'єру", – розповів Сеньків.

У складі збірної України Малишев провів три товариські поєдинки. Всього за професійну кар'єру він відіграв 109 матчів, забив 11 голів і віддав 1 результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилися чутки про те, що "Шахтар" знайшов заміну Андрію Пятову, який незабаром завершить кар'єру. Пізніше голкіпер "гірників" прокоментував цю інформацію.