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28 грудня • оновлено в 16:13
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Ексфутболіст збірної України вразив вміннями в рингу

1.5т
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Український нападник турецького "Бурсаспора" Євген Селезньов здивував підписників Instagram своїми навичками в боксерському рингу.

Футболіст показав, як відпрацьовує удари на лапах.

Євген Селезньов в рингу

Євген Селезньов в рингу

"Раз, два, трійка, красень!" – вміннями Селезньова в рингу захопився навіть відомий український боксер Денис Беринчик.

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Публікація від Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

У нинішньому сезоні Євген провів 11 матчів за "Бурсаспор" в рамках другого за силою дивізіону чемпіонату Туреччини, у яких забив 3 голи і віддав 1 гольову передачу. Він також брав участь в трьох кубкових поєдинках, зумівши відзначитися двічі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий портал Transfermarkt видалив неправдиву інформацію про травми іншого українського нападника, який виступає в Туреччині, Артема Кравця після його публічного звернення.

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Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Євген Селезньов
Місце
Туреччина
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