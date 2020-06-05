Ексфутболіст збірної України розповів, як відродити "Динамо"

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко порадив керівництву київського "Динамо" повернути на тренерську посаду Сергія Реброва.

На думку експівзахисника низки нідерландських команд, менеджменту "біло-синіх" варто визначитися з глобальною стратегією розвитку клубу, яка допоможе повернути колишню славу киян.

"Поверніть Реброва, знайдіть правильних помічників тренера, дайте йому бюджет і свободу дій, продумайте стратегію розвитку на рік, три, десять років і буде вам відродження клубу!" – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Відзначимо, що Сергій Ребров, за даними ЗМІ, входить до шорт-листа керівництва "Динамо", яке розглядає можливість відставки Олексія Михайличенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський тренер Юрій Сьомін може втретє очолити київське "Динамо" у разі відставки нинішнього наставника команди.