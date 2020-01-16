Ексфутболіст збірної України розповів, що буде з країною при Зеленському

Колишній футболіст молодіжної збірної України Олексій Хобленко впевнений, що при новому президенті наша країна буде розвиватися, і саме тому перейшов у "Дніпро-1" із брестського "Динамо".

"Перехід у "Дніпро-1" – це крок вперед. Україна – дуже сильна країна в плані футболу. Вона буде розвиватися при нашому новому президенті і в плані політики. Я вважаю, тут є майбутнє і я не вважаю Україну слабкішою за Білорусь. Тут усе майбутнє, для мене – так точно", – сказав Хобленко в ефірі FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, що йому не подобається в президенті України Володимирі Зеленському.

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