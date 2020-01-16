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16 січня • оновлено в 20:24
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Ексфутболіст збірної України розповів, що буде з країною при Зеленському

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Колишній футболіст молодіжної збірної України Олексій Хобленко впевнений, що при новому президенті наша країна буде розвиватися, і саме тому перейшов у "Дніпро-1" із брестського "Динамо".

"Перехід у "Дніпро-1" – це крок вперед. Україна – дуже сильна країна в плані футболу. Вона буде розвиватися при нашому новому президенті і в плані політики. Я вважаю, тут є майбутнє і я не вважаю Україну слабкішою за Білорусь. Тут усе майбутнє, для мене – так точно", – сказав Хобленко в ефірі FootballHub.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, що йому не подобається в президенті України Володимирі Зеленському.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ФК Дніпро
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Коментарі
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
И за сколько "Днепр-1" купил его у "Динамо"? Или "Динамо" ещё и приплатило, лишь бы избавиться?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
А мнение мастера спорта в быстрых шашках не опубликовано ? а сколько еще носителей значков ГТО не опрошено ?????
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