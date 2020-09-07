Ексфутболіст збірної України про поразку від Іспанії: багато гравців себе запустили

Колишній захисник збірної України та донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук заявив, що не впізнає національну команду після карантину.

Нагадаємо, що наша команда з розгромним рахунком програла Іспанії у другому турі Ліги націй і віддала їй лідерство в групі 4 дивізіону А. Україна має в своєму активі три очки і відстає від першої позиції на один пункт.

"Я дивлюся, що на нашу збірну дуже подіяв карантин. Я не впізнаю нашу збірну після карантину. Ні сьогодні, ні зі швейцарцями я її не впізнав. Загубилося все. Багато гравців якось себе запустили. Дуже важливо, щоб кожен футболіст професійно ставився до будь-яких умов і готував себе до тренувального процесу. Я не вірю, що наші гравці за потенціалом набагато гірше, ніж іспанці", – сказав Шевчук в прямому ефірі програми" Великий футбол ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку команди в матчі з Іспанією.