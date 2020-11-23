Ексфутболіст збірної України про невдачу Росії в Лізі націй: це наш рівень

Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко, який зараз працює експертом на російському телеканалі "Матч ТВ", залишився незадоволений тим, що підопічні Станіслава Черчесова не змогли вийти в еліту Ліги націй.

Він заявив, що РФ втратила шанс спробувати свої сили проти сильних суперників. Незважаючи на це, Калиниченко відзначив, що, можливо, збірна Росії не дотягує до рівня команд з дивізіону А.

"Драматизму додає, що якби ми піднялися в Лігу А, там були б набагато цікавіші суперники. Зараз нам варитися в тій же Лізі з тими ж збірними. Але напевно це наш рівень", – цитує слова ексгравця збірної України сайт телеканалів "Матч ТВ".

За нашу національну команду Калиниченко провів 47 матчів і забив 7 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Держдуми РФ заявив, що Росію "роздягли і зробили" в матчі Ліги націй проти Сербії (0:5).