Ексфутболіст збірної України оголосив про завершення кар'єри

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Тарас Михалик, який виступає зараз у складі "Волині", розповів, коли завершить кар'єру гравця.

Тарас Михалик ФК "Динамо"

"Я думаю, цей рік ще дограти - і, напевно, досить. Поки завдання з "Волинню" вийти в Прем'єр-лігу, а далі життя покаже, чим я займуся. Не буду загадувати. Найголовніше, щоб було здоров'я і бажання, а там подивимося", - сказав Тарас у коментарі Youtube-каналі ФК "Гірник-Спорт".

Тарас Михалик з 2006-го по 2013 рік виступав за київське "Динамо", а після цього кілька років провів у чемпіонаті Росії, де грав за московський "Локомотив". Влітку 2019 року Михалик повернувся в Україну, ставши футболістом луцької "Волині".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Михалик зробив зізнання про те, як спілкувався з росіянами на тему Донбасу і Криму.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!