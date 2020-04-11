Колишній футболіст збірної України, який виступає зараз за турецький "Різеспор" Микола Морозюк, зізнався, що не поїхав би грати в чемпіонат Росії.

Микола Морозюк (другий праворуч) Динамо від Шурика

"Поїхав би годувати сім'ю в Росію? Ні, в Росію не поїхав би грати" – цитує Морозюка tribuna.com.

Гравець однозначно відповів на питання про те, кому належить півострів.

"Чий Крим? Наш Крим", - заявив спортсмен.

Раніше непереможний український боксер Олександр Усик заявив, що Крим належить людям, які живуть на півострові, про яких Україна забула.

У січні минулого року Усик вийшов з себе після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

У листопаді 2018 го Олександр дав відверте інтерв'ю, в якому знову відповів на наболіле питання "Чий Крим?".