Ексфутболіст збірної України Микола Морозюк відмовився грати в Росії і сказав, чий Крим

Максим Богданов Футбол 11:18, 11.04.2020

Колишній футболіст збірної України, який виступає зараз за турецький "Різеспор" Микола Морозюк, зізнався, що не поїхав би грати в чемпіонат Росії.

Микола Морозюк (другий праворуч)
Динамо від Шурика

"Поїхав би годувати сім'ю в Росію? Ні, в Росію не поїхав би грати" – цитує Морозюка tribuna.com.

Гравець однозначно відповів на питання про те, кому належить півострів.

"Чий Крим? Наш Крим", - заявив спортсмен.

Раніше непереможний український боксер Олександр Усик заявив, що Крим належить людям, які живуть на півострові, про яких Україна забула.

У січні минулого року Усик вийшов з себе після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

У листопаді 2018 го Олександр дав відверте інтерв'ю, в якому знову відповів на наболіле питання "Чий Крим?".

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