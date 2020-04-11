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11 квітня • оновлено в 17:58
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Ексфутболіст збірної України Микола Морозюк відмовився грати в Росії і сказав, чий Крим

15.9т
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Колишній футболіст збірної України, який виступає зараз за турецький "Різеспор" Микола Морозюк, зізнався, що не поїхав би грати в чемпіонат Росії.

Микола Морозюк (другий праворуч)

Микола Морозюк (другий праворуч)

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"Поїхав би годувати сім'ю в Росію? Ні, в Росію не поїхав би грати" – цитує Морозюка tribuna.com.

Гравець однозначно відповів на питання про те, кому належить півострів.

"Чий Крим? Наш Крим", - заявив спортсмен.

Раніше непереможний український боксер Олександр Усик заявив, що Крим належить людям, які живуть на півострові, про яких Україна забула.

У січні минулого року Усик вийшов з себе після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

У листопаді 2018 го Олександр дав відверте інтерв'ю, в якому знову відповів на наболіле питання "Чий Крим?".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Deuse Sem
Deuse Sem
...о, мудлаганы с ольгино подкатили...
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0
1
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ну так неукраинский, а НАШ)))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
...За турецкий "Ризеспор" Николай Морозюк ответил Наш Крым... То есть он считает его турецким...)))))
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