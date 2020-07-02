Ексфутболіст збірної України госпіталізований з пневмонією, – ЗМІ

Український футболіст брестського "Динамо" Олександр Нойок госпіталізований з пневмонією, стверджує tribuna.com.

За інформацією ЗМІ, в Білорусії клубі спалах коронавiрусу. COVID-19 діагностований у трьох футболістів, які виходили в складі на матч з "Неманом", а також у деяких працівників клубу.

У прес-службі брестського "Динамо" відмовилися коментувати ситуацію, запевнивши, що на всі питання після зустрічі зі "Смолевичи" (3 липня) відповість головний тренер Сергій Ковальчук.

За інформацією джерел, знайомих з ситуацією, "Динамо" просило перенести матч, однак Білоруська федерація футболу (АБФФ) відмовила. Генеральний секретар АБФФ Сергій Жардецкій на дзвінки журналістів не відповідав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бресті від коронавiрусної інфекції помер багаторазовий чемпіон Білорусі з пауерліфтiнгу, рекордсмен країни в жимі лежачи і суддя I категорії Сергій Кузнецов.