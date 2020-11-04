Ексфутболіст "Ювентуса" про Кріштіану Роналду: він не поважає італійців

Михайло Морозов Футбол 17:56, 4.11.2020

Колишній захисник "Ювентуса" Паскуале Бруно розкритикував нападника команди Кріштіану Роналду через ставлення до одноклубників та Італії.

Як повідомляє видання Calciomercato, зокрема, ексфутболісту туринців не подобається, що португалець за два роки перебування в країні не вивчив мову. За його словами, це є доказом невігластва Кріштіану.

"Він невіглас. Роналду грає в Італії протягом двох років, але так і не вивчив нашу мову. Він намагається хоч якось висловлюватися на іспанському. Кріштіану не поважає ні одноклубників, ні італійців", – поділився своїм баченням ситуації Бруно.

Відзначимо, що Паскуале виступав за "Ювентус" у 1987-1990 роках. З командою він виграв Кубок УЄФА та Кубок Італії 1989/90.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роналду звинуватили в порушенні самоізоляції.

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