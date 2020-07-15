Колишній гравець "Волині" Ерік Бікфалві, який захищав кольори луцького клубу з 2012 по 2015 роки, відзначився фантастичним ударом в матчі 29-го туру чемпіонату Росії в Прем'єр-лізі.

32-річний румунський футболіст угорського походження, який виступає за єкатеринбурзький "Урал", забив гол ударом через себе в поєдинку проти тульського "Арсеналу".

На 38-й хвилині Бікфалві відгукнувся на флангову передачу, зміг скластися і в падінні відправив круглого впритул під штангу.

Відзначимо, що для "Уралу" цей м'яч став єдиний в грі. Зустріч завершилася з рахунком 1:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібним шедевральний ударом бісіклетою відзначився грузинський нападник футбольного клубу "Інгулець" (смт Петрове, Кіровоградська область) Ніка Сичинава

Нагадаємо, що напередодні українець Руслан Малиновський відзначився чудовим ударом з 27 метрів в матчі 33-го туру чемпіонату Італії проти "Брешії".