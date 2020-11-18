Ексфутболіст української Прем'єр-ліги опустив Росію в третій кошик під час жеребкування ЧС-2022

Максим Іншаков Футбол 00:15, 19.11.2020 Оновлено: 00:26, 19.11.2020

Півзахисник єкатеринбурзького клубу "Урал" і національної збірної Румунії Ерік Бікфалві, який виступав у 2012-2015 роках за луцьку "Волинь", врятував нічию в матчі Ліги націй проти Північної Ірландії (1:1).

Гол 32-річного хавбека на 81-й хвилині дозволив його національній команді випередити збірну Росії в рейтингу і вибити її з другого кошика під час жеребкування чемпіонату світу-2022 (4 грудня).

18 листопада у Румунії зарахували перемогу в матчі, що не вiдбувся, проти збірної Норвегії (15 листопада). У матчі 6-го туру Ліги націй румуни не програли Північній Ірландії, а Росія поступилася Сербії (0:5).

У результаті Росія в рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) набрала 1461 очко, а збірна Румунії 1466. Команда Російської Федерації вилетіла з першої двадцятки серед європейських команд і буде сiяна в третьому кошику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні Ерік Бікфалві забив фантастичний гол ударом через себе в поєдинку проти тульського "Арсеналу".

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