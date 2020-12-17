Ексфутболіст "Шахтаря" показав, як зараз виглядає "Донбас Арена"

Відомий у минулому футболіст "Шахтаря" Віталій Віценець відвідав рідний Донецьк, де сфотографувався на тлі "Донбас Арени ".

Знімок стадіону викликав сумні емоції у пiдписникiв 30-річного експівзахисника.

Віталій Віценець на тлі Донбас Арени Instagram Віталія Віценця

"Раніше оберталася куля і оберталося життя", "Як же я сумую за Донецьком, за синім вогнем "Арени". Хочу на футбольний матч саме туди і нікуди більше, на свій улюблений "Шахтар", – написали користувачі в коментарях.

Коментарі під фото Instagram Віталія Віценця

Пiдписники футболіста не стримали емоцій Instagram Віталія Віценця

Нагадаємо, що Віценець виступав за "помаранчово-чорних" з 2010 по 2016 роки, взявши участь в 14 поєдинках, в яких забив два голи.

Виступав за молодіжну збірну України. На Євро-2009 Віталій зіграв лише один матч зі збірною Словенії, в якому отримав травму і не зміг продовжити подальший виступ на турнірі.

Віталій Віценець і Ольга Каленчук на київському НСК "Олімпійський" Instagram Віталія Віценця

Віценець завершив кар'єру футболіста в 2015 році через проблеми з коліном. Після цього працював футбольним агентом. Влітку 2017 року відновив ігрову кар'єру в складі "Маріуполя", але в кінці сезону знову повісив бутси на цвях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні блогер Сергій Наумович опублікував у себе в Facebook знімки "Донбас Арени", на яких зображені околиці стадіону, зокрема сквер.