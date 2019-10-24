Ексфутболіст "Динамо" влип у скандал в матчі з "Реалом"

Колишній футболіст київського "Динамо" Юнес Беланда, який зараз захищає кольори турецького "Галатасарая", потрапив у скандальну історію в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти "Реала".

Юнес Беланда Twitter

На 67-й хвилині тренерський штаб "Галатасарая" вирішив поміняти Юнеса Беланда на іншого гравця стамбульського клубу. Під час цієї заміни вболівальники турецької команди освистали марокканця, а той у відповідь, йдучи з поля, став кричати на адресу трибун нецензурну лайку, повідомляє sport.ua з посиланням на один з турецьких сайтів.

Після матчу Юнес Беланда не захотів спілкуватися з представниками преси і коментувати подію.

Як повідомляє OBOZREVATEL, ексфутболіст київського "Динамо" оголосив бойкот в збірній Молдови, заявивши, що більше не бажає захищати кольори своєї національної команди.

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