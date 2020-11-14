Ексфутболіст "Динамо" розповів про паніку в збірній України через COVID-19

Вихованець київського "Динамо" Богдан Михайличенко, який влітку 2020 року перейшов до бельгійського "Андерлехту", зізнався, що в збірній України була напружена атмосфера через позитивнi тести на коронавірус перед грою з Німеччиною.

Футболіст національної команди розповів, що всі були в напрузі до того моменту, коли не дізналися конкретні прізвища заражених.

"Усі були трохи в паніці. Ніхто не знав хто, як, шкода хлопців. Вони нам допомогли б, звичайно ж. Але треба вибиратися з цієї ситуації і грати", – заявив гравець "Андерлехта" в ефірі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що зустріч 4-го туру Ліги націй Німеччина – Україна відбудеться в Лейпцигу 14 листопада. Уже був опублікований список телеканалів, які покажуть цей матч, а також з'явився прогноз букмекерів.